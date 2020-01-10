В Крыму выроло число туристов с Украины

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В Крыму в 2019 году увеличилось число туристов с Украины, сообщает RT со ссылкой на министерство курортов и туризма республики.

В прошлом году полуостров посетили 1,1 миллиона украинцев. Это примерно на 100 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

Большинство украинских граждан посетили Ялту (58,3%), Симферополь (14,6%) и Евпаторию (8,5%). Также популярностью пользовались города Саки (3,7%) и Большая Алушта (3,5%).

Помимо этого, украинцы посещали Судак, Феодосию, Керчь и Сакский район.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республике отдохнуло около 7,43 миллиона туристов. Такие показатели установили новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов.

Как отмечается, показатель посетивших Крым туристов в этом году выше на 9,3%, чем в 2018 году. Глава республики отметил, что 57% людей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Среди иностранных туристов лидерами стали жители Украины. Еще порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% – из Казахстана и 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана.