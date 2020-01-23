Совфед счел провокацией планы меджлиса по организации "марша на Крым"

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В Совете Федерации прокомментировали заявление главы запрещенной на территории РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова о планах проведения "марша на Крым" на Украине. Об этом информирует RT со ссылкой на члена СФ по международным делам Сергея Цекова.

По его словам, подобное является очередной провокацией Чубарова, который по своей политической сути всегда был провокатором.

"В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом. Всегда у него были какие-то претензии и требования... Сегодня он в Киеве, сегодня он невъездной в Крым", – отметил Цеков.

Кроме того, сенатор добавил, что Чубаров является одним из организаторов энергетической и других блокад полуострова.

"Ему надо привлечь внимание ряда международных организаций, которые настроены против России, к своей деятельности. Вот он и придумал "марш на Крым", – резюмировал Цеков.

При этом он уточнил, что если марш действительно состоится, то это будет марш украинских националистов.

Ранее Патрушев заявлял о сохранении угрозы дестабилизации в Крыму. Он пояснил, что это связано, прежде всего, с деструктивными намерениями киевских властей и "агрессивной деятельностью украинских националистов".