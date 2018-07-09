Патрушев заявил о сохранении угрозы дестабилизации в Крыму

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/ Алексей Дружинин

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что угроза дестабилизации ситуации в Крыму по-прежнему существует. Такое заявление он сделал в ходе заседания в Севастополе.

По словам Патрушева, "угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется". Он пояснил, что это связано, прежде всего, с деструктивными намерениями киевских властей и "агрессивной деятельностью украинских националистов".

"Кроме того, радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", (организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда – прим. ред.) находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов", − цитирует Патрушева "Аргументы недели".

Как уточнил секретарь Совбеза РФ, в 2017−2018 годах прокуратура выявила свыше 1,5 тысячи нарушений российского законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Было возбуждено 12 уголовных дел, отметил Патрушев.

По его мнению, негативное влияние на региональный рынок труда также оказывает недостаточно эффективный контроль за миграционными потоками в Крым.

В нынешних условиях, добавил секретарь СБ РФ, были приняты меры по модернизации водоочистных и гидротехнических сооружений в Крыму и усилена их защита от возможных террористических атак.