Украина назвала Россию незаинтересованной в выяснении причины трагедии в Одессе

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Власти Украины заявили, что Россия не заинтересована в установлении истинной причины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел Украины в день годовщины трагедии, передает РИА Новости.
В Киеве подчеркнули, что Россия оказала препятствие следствию, отказав Украине в выдаче бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи. При этом экс-глава украинского ведомства получил российское гражданство.
В МИД Украины добавили, что Россия якобы "настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами" во время переговоров об обмене пленными в сентябре-декабре 2019 года.
За прошедшие 6 лет после трагедии украинские власти так и не смогли установить виновников случившегося. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в прошлом году обнародовала отчет, в котором говорится, что никто не понес ответственности за гибель 48 человек. По мнению главы миссии, в поиске виновников не заинтересованы именно украинские власти. Кроме того, имеет место предвзятость следствия.
В свою очередь, в МИД РФ несколько раз подчеркивали, что Украина специально тормозит расследование.
2 мая 2014 года в ходе столкновения противников и сторонников "Майдана" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование дела до сих пор не завершено.
Ранее Россия вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что РФ будет поступать так и в дальнейшем.
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