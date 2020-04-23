Россия вернула Украине две ноты по Крыму

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Россия вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она рассказала, что в одной из них Украина выразила протест в связи с археологическими раскопками на полуострове, в другой потребовала отчета о мерах России по борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе. Захарова напомнила, что Киеву доступен прямой диалог с Донецком и Луганском.
"В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время министерство иностранных дел Украины направляет все силы на бомбардировку "государства-агрессора", как они нас называют, грозными нотами протеста", – цитирует ее РИА Новости.
Представитель министерства призвала украинских коллег "экономить на бумаге". По словам Захаровой, у нее сложилось впечатление, что киевские власти живут в параллельной власти.
Она подчеркнула, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Любые ноты протеста в отношении действий России, связанных с суверенитетом над полуостровом, будут и далее возвращаться Украине из-за отсутствия оснований для их рассмотрения, резюмировала Захарова.
В январе МИД РФ вернул Киеву ноту протеста, связанную с посещением Владимиром Путиным учений Северного и Черноморского флотов РФ в Крыму. Обращение отправили обратно без рассмотрения из-за отсутствия оснований для протеста. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что президент России и другие официальные лица страны не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ.
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