В Крыму задержаны двое подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Фото: скриншот видео ФСБ РФ

ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", – сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что сотрудниками ФСБ были задержаны российская военнослужащая и украинский гражданин. Они работали на военную разведку Украины. По данным ведомства, задержанные вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, которые содержали гостайну.

Кроме того, в ФСБ пояснили, что задержанные действовали по указу начальника подразделения украинской военной разведки полковника Олега Ахмедова. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

В конце марта оперативники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Оперативникам удалось изъять три пистолета-пулемета, девять пистолетов и револьверов, четыре охотничьих карабина и винтовки. Кроме того, в запасах преступной группировки хранились боеприпасы и отдельные запчасти оружия.

