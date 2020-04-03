Теракты предотвратили в Ставрополье и ХМАО

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ФСБ России предотвратила теракты, которые готовились на территории Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Ставрополье было выявлено 4 ячейки ИГ (запрещенной в России террористической организации). Известно, что их члены планировали на территории региона нападения на полицейских и совершение террористических акций при массовом скоплении людей.

"Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован", – говорится в сообщении.

Также троих членов запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" задержали в ХМАО в городе Лянтор. У них изъяли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Сообщается, что они готовили теракт в городском торговом объекте.

Ранее ФСБ предотвратила деятельность преступников по незаконному обороту оружия. Оперативникам удалось пресечь действия преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья.

Кроме того, в конце марта удалось не допустить террористический акт в Краснодаре. При его подготовке был задержан 27-летний россиянин.