Теракты предотвратили в Ставрополье и ХМАО

12:38
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ФСБ России предотвратила теракты, которые готовились на территории Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в Ставрополье было выявлено 4 ячейки ИГ (запрещенной в России террористической организации). Известно, что их члены планировали на территории региона нападения на полицейских и совершение террористических акций при массовом скоплении людей.
"Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован", – говорится в сообщении.
Также троих членов запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" задержали в ХМАО в городе Лянтор. У них изъяли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Сообщается, что они готовили теракт в городском торговом объекте.
Ранее ФСБ предотвратила деятельность преступников по незаконному обороту оружия. Оперативникам удалось пресечь действия преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья.
Кроме того, в конце марта удалось не допустить террористический акт в Краснодаре. При его подготовке был задержан 27-летний россиянин.
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