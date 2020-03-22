10:43
Фото: ТАСС/Виталий Невар
В Башкирии уничтожили планировавшего теракт боевика. Об этом официально заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"Вчера около 17:00 на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован", – сообщили в пресс-службе НАК.
В пресс-службе добавили, что во время обыска личных вещей преступника были обнаружены пистолет и самодельное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.
В феврале сотрудники ФСБ задержали семь исламистов из запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". По сведениям правоохранительных органов, приезжие из стран Центральной Азии вербовали новых членов организации и пропагандировали опасную экстремистскую идеологию.
Ранее сообщалось, что за прошлый год в России предотвратили 34 теракта. Было задержано более 40 главарей террористов и 241 рядовой боевик.
Кроме того, российские силовики в минувшем году пресекли работу 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти.
В декабре сообщалось, что с начала 2019 года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. Владимир Путин обратил внимание, что хороших результатов удалось добиться и по другим направлениям работы, в частности в противодействии зарубежным спецслужбам.
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