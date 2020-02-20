ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Фото: ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что операция производилась при содействии сотрудников министерства внутренних дел. Правоохранительным органам удалось пресечь незаконную деятельность 39 граждан.

Сообщается, что злоумышленники изготавливали боевое оружие из гражданских образцов и наладили выпуск соответствующих боеприпасов. Оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства – среди них есть пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Всего сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь работу четырех незаконных мастерских.

Ранее в феврале сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в учебных заведениях Крыма. В подготовке нападений подозреваются двое подростков 2003 и 2004 годов рождения. При обыске оперативники нашли у них самодельные взрывные устройства.

