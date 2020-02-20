Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:32

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

происшествия безопасность

Фото: ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что операция производилась при содействии сотрудников министерства внутренних дел. Правоохранительным органам удалось пресечь незаконную деятельность 39 граждан.

Сообщается, что злоумышленники изготавливали боевое оружие из гражданских образцов и наладили выпуск соответствующих боеприпасов. Оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства – среди них есть пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Всего сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь работу четырех незаконных мастерских.

Ранее в феврале сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в учебных заведениях Крыма. В подготовке нападений подозреваются двое подростков 2003 и 2004 годов рождения. При обыске оперативники нашли у них самодельные взрывные устройства.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика