В Москве задержали семь исламистов из "Таблиги Джамаат"

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В Москве и области задержали семь исламистов из запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужб, они пропагандировали экстремистскую идеологию и вербовали новых адептов. В ячейку входили уроженцы стран Центральной Азии.

Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, которые проводили сборы участников организации. На этих сборах злоумышленники распространяли идеологию "Таблиги Джамаат".

Дома у задержанных изъяли запрещенную литературу и атрибутику организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В декабре 2019 года в одной из колоний Калмыкии была вскрыта террористическая ячейка. По данным следствия, не позднее 2013 года отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России в Калмыкии уроженец Дагестана создал в колонии террористическое сообщество. В нем числилось более 100 осужденных.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ в 2019 году предотвратили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.

К преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

