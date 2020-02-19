ФСБ заблокировала 5 почтовых сервисов, с которых поступали сообщения о "минированиях"

19 февраля, 18:29
Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев
ФСБ России с конца января ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения о "минированиях". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"С 29 января в соответствии с российским законодательством ограничен доступ на территории России к зарубежному сервису Protonmail.com (Швейцария), с которого поступили сообщения с угрозами минирования. По той же причине ограничен доступ к зарубежным почтовым сервисам Startmail.com, Guerrillamail.com и Cock.li", – говорится в сообщении.
Уточняется, что все угрозы были ложными. Кроме того, по данным ФСБ, в феврале для продолжения распространения угроз используется почтовый сервис Tutanota.com.
"С данного сервиса 13 февраля 2020 года поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга", – заявили в ЦОС.
По данным ФСБ, в прошлом году с этого сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами.
С 14 февраля доступ на территории РФ к Tutanota.co ограничен.
Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.
Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.
Почти 1,5 млн человек эвакуировали в столице с ноября из-за сообщений о "минировании"
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