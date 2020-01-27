В Москве вновь "заминировали" все станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 27 января, неизвестные сообщили, что все станции столичного метро "заминированы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как уточняется, специалисты уже приступили к проверкам, эвакуация людей не проводится.

"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.

В прошлый понедельник в столице также сообщали о "минировании" всех станции метро.

Ранее неизвестный сообщал об угрозах взрывов на трех вокзалах, в двух судах и пяти столичных школах. На местах были организованы проверки, сообщения о "минировании" не подтвердились.

ФСБ удалось заблокировать ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". В целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами, а также обеспечения защиты российского интернета от распространения недостоверной общественно значимой информации доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был закрыт.