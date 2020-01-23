ФСБ нашла источник рассылки сообщений о "минировании"

23 января, 10:01 (обновлено 23.01.2020 13:11)
Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев
ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о минировании различных объектов в России, сообщает ТАСС.
Роскомнадзор рассчитывает, что блокировка почтового сервиса Startmail.com в РФ затруднит распространение писем с информацией о минировании.
Председатели почтового сервиса Startmail.com не ответили на запрос Роскомнадзора о том, кто владеет ящиками, рассылающими письма о ложном минировании, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов", – отметили в ведомстве.
Там понимают, что "осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками". "Однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", – отметили в Роскомнадзоре.
Уточняется, что с 28 ноября по настоящее время анонимные сообщения с угрозами взрыва приходили на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов страны, а также более 16 тысяч школ, детских садов, больниц, торговых центров и других объектов. Все угрозы были ложными.
Чтобы предотвратить заведомо ложные сообщения с угрозами, а также обеспечить защиту российского интернета от распространения недостоверной общественно значимой информации, доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com закрыт. Сделано это на основании представления Генпрокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором.
Ранее более 750 человек эвакуировали из ГУМа из-за якобы заложенного взрывного устройства. Проверку здания провели полицейские и кинологи с собаками.
Анонимные сообщения об угрозе взрывов начали поступать в социальные объекты столицы с ноября 2019 года. Неизвестные отправляют письма о минировании судов, школ, торговых центров, вузов на электронную почту. Ни одна из угроз не подтвердилась.
В Москву вернулась волна "минирований"
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