В столице "заминировали" более 100 школ и детских садов, а также 20 ТЦ

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В Москве проверяют более 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров после получения анонимных сообщений о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Поступили звонки об угрозах взрыва в 85 школах, 16 детских садах и 20 торговых центрах", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники оперативных служб уже начали проверять эту информацию.

Ранее в понедельник сообщалось, что анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в три столичных суда и два роддома.

15 января анонимные сообщения о минированиях поступали в башню "Федерация" в "Москва-Сити", шесть вокзалов и одну школу. Об угрозе взрыва заявляли в Чертановском и Останкинском районных судах.

13 января появились сведения о заложенном взрывном устройстве в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. В тот же день неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гимназии городского округа Долгопрудный. Днем ранее проверяли ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины и вузы.