В Москву вернулась волна "минирований"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Новые анонимные сообщения о минированиях начали поступать в Москве, передает РИА Новости.

Это коснулось башни "Федерация" в "Москва-Сити", шести вокзалов и одной школы. Проверки уже начались.

В частности, речь идет о Белорусском и Казанском вокзалах. Туда прибыли специалисты экстренных служб. Эвакуация не проводилась, вокзалы работают штатно.

Сообщается также о минировании Чертановского и Останкинского районных судов. Информацию об этом проверяет полиция. Сотрудники и посетители эвакуированы из зданий.

13 января поступали сведения о заложенном взрывном устройстве в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. В тот же день неизвестный заявил об угрозе взрыва в гимназии городского округа Долгопрудный. Днем ранее из-за подобных сообщений проверяли ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza.

Волна "минирований" вернулась в столицу в конце 2019 года. Неизвестные регулярно сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах в магазинах, школах, судах и других общественных местах. Ни одна из угроз не подтвердилась.

В декабре более чем полторы тысячи магазинов, торговых центров, школ, судов и других учреждений в Москве и Подмосковье оказались "заминированы". Среди них были храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов, роддом и другие.

20-го числа "заминировали" все станции метро Москвы. Эвакуация нигде не проводилась, подземка функционировала в штатном режиме.

Самые масштабные эвакуации прошли в России осенью 2017 года, когда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов и затронула почти два миллиона человек. Было возбуждено около двух сотен уголовных дел.