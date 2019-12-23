Родителям дали рекомендации по поведению при ложном минировании

Власти Москвы дали советы, как себя вести детям при ложном минировании

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев сформулировал рекомендации для родителей школьников и детей дошкольного возраста в период волны сообщений о минированиях и эвакуации. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам чиновника, самое главное – это не поддаваться панике, несмотря на напряжение.

"Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки", – заявил Молев.

Замглавы департамента уточнил, что безопасность детей является ключевым приоритетом для руководителей образовательных учреждений. При этом детям необходимо неукоснительно соблюдать указания учителей или воспитателей.

Кроме того, взрослых просят научить детей правильно эвакуироваться. Не паниковать, внимательно слушать, что говорят учителя или воспитатели. Не отбиваться от группы или класса.

Рекомендации выпустили из-за волны, захлестнувшей образовательные учреждения столицы. Только 19 декабря в Москве из школ и детских садов эвакуировали более 150 тысяч человек.

Сообщения о "минировании" культурных и образовательных объектов в столице начали массово поступать в приемные московских оперативных служб с 28 ноября. Мишенью злоумышленников становятся суды, детские сады и школы, торговые центры.

