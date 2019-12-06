Семь столичных судов получили сообщения о "минировании"

13:29 (обновлено 06.12.2019 14:33)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудников и посетителей семи районных судов снова эвакуировали в Москве из-за поступивших сообщений о минировании, передает телеканал Москва 24.
"Минирования" коснулись Чертановского, Тимирязевсого, Щербинского, Зюзинского, Хамовнического, Хорошевского и Перовского судов. Специалисты оперативных служб приступили к проверкам зданий.
Также неизвестные сообщили о взрывном устройстве, заложенном в храме Христа Спасителя.
Кроме того, неизвестный в столице "заминировал" комплекс "Башня Федерация", Институт проблем механики им. А. Ишлинского и торговый центр "Кунцево Плаза". По всем адресам направлены оперативные службы.
На прошлой неделе волна сообщений об угрозах взрыва прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и на этой неделе.
3 декабря произошла эвакуация людей из зданий семи районных судов Москвы. 4 декабря правоохранители проверяли восемь школ. 5 декабря снова проверяли суды.
Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.
Две столичные школы "заминировали" в Москве
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