Стилист Токмакова перечислила идеальные модели платьев на весну-лето – 2024

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При выборе платья на весну-лето 2024 года стоит присмотреться к удлиненным рубашкам и моделям с ассиметричным кроем. Об этом Москве 24 рассказала персональный имиджмейкер-стилист Ольга Токмакова.

По ее словам, по статистике маркетплейсов, платье – самый продаваемый предмет гардероба. Все потому, что женщины чувствуют себя в нем более привлекательными. К тому же всегда проще выбрать платье, чем составлять образ, решая, что надеть сверху и снизу, отметила эксперт.



Ольга Токмакова персональный имиджмейкер-стилист В этом сезоне самыми модными будут платья с разрезами и вырезами по бокам, а также модели асимметричного кроя. Например, с бретелью только на одном плече. Рекомендую обратить внимание на платья, которые выглядят как обычные рубашки, только длинные – они всегда визуально стройнят. А носить их можно еще и как накидку: в расстегнутом виде надеть поверх топа с брюками.

Более стройной фигуру делают платья с запахом, к тому же в них женщины всегда выглядят элегантно, подчеркнула Токмакова. Что касается длины, лучшим вариантом будет миди – это когда платье заканчивается в области икры. Такие модели всегда хорошо смотрятся и подходят всем. Если же хочется носить короткое платье, стоит выбрать модель А-силуэта, который расширяется от подмышечных впадин, посоветовала стилист.

"Рисунки советую предпочесть геометрические, графичные. Но если есть линии, пусть они будут волнистыми. А вот платья в цветочек советую не покупать: часто они добавляют безвкусицы в образ. Такие принты удачно можно заменить на изображения листьев пальм или монстеры", – сказала Токмакова.

Кроме того, специалист не рекомендовала покупать облегающие модели – они сейчас не в моде. От платьев-мешков тоже стоит отказаться: их часто выбирают в попытке скрыть изъяны, но на самом деле они никак не моделируют фигуру, а попросту ее портят, отметила эксперт.

Также не стоит выбирать платья, у которых очень много складок на юбке. Это неактуально, и такие модели визуально увеличивают бедра. Лучше отказаться и от платьев с объемными рукавами и рукавами-фонариками: они добавляют рукам дополнительный визуальный объем, заключила Токмакова.

Ранее стилист Евгения Гудошина рассказала, как выбрать идеальные солнцезащитные очки. В частности, при наличии щечек или ярко выраженного подбородка стоит присмотреться к моделям со слегка вытянутыми вверх внешними уголками. А если лицо круглое с плавными чертами, лучше выбрать очки овальных или мягких квадратных форм, отметила эксперт.

