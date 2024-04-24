Стилист Гудошина дала три совета по выбору идеальных солнцезащитных очков

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Цвет волос, форма лица и предпочтения в одежде – главные ориентиры при выборе очков, рассказала Москве 24 стилист Евгения Гудошина.

По ее словам, аксессуары, прежде всего, выбирают под природные оттенки внешности. В случае с очками важнее всего учитывать цвет волос.

"Брюнеткам больше подойдут модели, выполненные в черном, стальном или темно-коричневом цвете. Блондинкам – в бежевом или сером. А рыжеволосым стоит обратить внимание на золотистые, карамельные или коричневые оттенки", – пояснила эксперт.



Евгения Гудошина стилист При выборе ширины оправы следует учитывать особенности черт лица. Если они изящные, то и оправу лучше искать тонкую или среднюю. При крупных, округлых, объемных чертах лучше присмотреться к моделям с оправами от средних до широких.

"Однако всегда нужно учитывать важное правило композиции: похожие объекты подчеркивают объединяющее их качество. Поэтому, если нет желания акцентировать внимание, например, на ширине лица, лучше предпочесть широкой оправе средний вариант", – предупредила стилист.

При наличии щечек или ярко выраженного подбородка стоит рассмотреть очки со слегка вытянутыми вверх внешними уголками. Круглое лицо с плавными чертами отлично дополнят модели овальных или мягких квадратных форм. На вытянутом лице гармонично будут смотреться очки с крупными стеклами. При заостренных резких чертах удачным вариантом станут модели модной "рубленой" формы. Но надо помнить, что они будут подчеркивать графичность линий во внешности, отметила Гудошина.





Евгения Гудошина стилист Чтобы очки смотрелись особенно гармонично, можно поискать модели, нижняя часть которых повторяет линию нижней челюсти, а верхняя – изгиб бровей. При этом важно, чтобы аксессуар их не скрывал.

"Кстати, если очки не прячут брови, образ получается более эмоциональным – все наши чувства на виду. В моделях, скрывающих брови, человек кажется более строгим и отстраненным", – отметила эксперт.

Она также сказала, что при выборе очков не стоит забывать и про свои предпочтения в одежде.

"Модные очки в спортивном стиле лучше выбирать, если в гардеробе главенствуют худи и кроссовки. Авиаторы хорошо смотрятся с костюмами, денимом и образами в стиле 1970-х. Любительницам утонченных женственных образов и каблуков рекомендую форму "кошачий глаз". А вот модель вэйфарер – это классика, которая подойдет ко всему", – заключила Гудошина.

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