Стилист Скорокосова рассказала, как сочетать платье с кроссовками весной-летом – 2024

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Ажурные платья с простыми базовыми кроссовками и серебристая спортивная обувь с одеждой из денима станут актуальными сочетаниями весной-летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Ольга Скорокосова.

По ее словам, несмотря на то что наиболее актуальными сейчас можно назвать грубые сандалии, балетки, туфли и босоножки с носочками или гольфами, отказываться от ношения платьев со спортивной обувью в этом сезоне не стоит. Просто нужно сделать такой тандем более современным и актуальным. Для этого следует использовать тренды сезона и расставить стилеобразующие акценты.

"Например, сейчас в моде серебряные фактуры, так что кроссовки этого цвета будут отлично смотреться в сочетании с прямой юбкой или платьем из денима и курткой с металлической фурнитурой", – пояснила стилист.





Ольга Скорокосова стилист Хорошо сочетаются ставшие популярными в этом сезоне белые ажурные платья (вязаные или кружевные) с базовыми кроссовками такого же оттенка. А еще эта обувь будет отлично смотреться с удлиненными минималистичными трикотажными платьями, которые поддерживают спортивную эстетику. Вроде платьев-поло.

Важно учитывать, что сочетание платья и кроссовок само по себе является эклектичным. Поэтому не стоит выбирать оба предмета гардероба с активным декором, обратила внимание специалист.

"Если он есть на платье, лучше надеть базовую модель кроссовок. А вот к спокойной по дизайну модели можно подобрать более акцентную и стильную обувь", – пояснила Скорокосова.

Также важно обратить внимание, что кроссовки визуально укорачивают ногу и подчеркивают все нюансы ее строения. Поэтому в сочетании с такой обувью иногда лучше выбирать удлиненные платья и юбки, заключила стилист.

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина рассказала о самых модных вариантах окрашивания волос в 2024 году. По ее словам, в тренде будут теплые тона: солнечный блонд, карамельные и всевозможные коньячные оттенки с примесью оранжевого цвета. Кроме этого, актуальными будут рыжие тона и королевский фиолетовый, добавила эксперт.

