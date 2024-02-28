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28 февраля, 13:12

Общество

Парикмахер рассказал про самые модные варианты окрашивания волос в 2024 году

Фото: 123RF/artcookstudio

В 2024 году в тренде будет рельефный бразильский блонд, светлая акцентная прядь у лица и окрашивание в теплых оттенках. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

"В моде остаются градиенты и растяжки, когда цвет у корней темнее, а по полотну волос светлее. Это так называемый рельефный бразильский блонд во всех вариациях. Также остается в тренде акцентная прядь посветлее у лица как красивое обрамление", – перечисляет специалист.

Мы возвращаемся к теплым тонам. Это солнечный блонд, карамельные оттенки, всевозможные коньячные с примесью оранжевого цвета. Очень модные будут рыжие тона. Также в тренде королевский фиолетовый.
Лилия Левина
парикмахер, стилист

В свою очередь, холодные оттенки волос, например платиновые и пепельные, уже вышли из моды, заключила парикмахер.

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