Парикмахер назвала самые модные стрижки 2024 года

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В 2024 году в тренде остаются стрижки слоями, пикси и боб. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

"В тренде однозначно держатся и не сдают позиции градуированные стрижки, стрижки в слоях, например шегги и маллет. Точно так же из моды не уходят все виды боба", – отметила эксперт.





Лилия Левина парикмахер, стилист Кроме того, в тренде пикси – очень короткие женские стрижки. Лидером здесь до сих пор являются варианты с несведенными зонами. То есть это когда очень короткий, можно сказать выбритый, затылок и виски идут вместе с достаточно длинной макушкой.

В свою очередь, прямой срез и ровные волосы одной длины, по словам стилиста, уже вышли из моды.

Ранее трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова посоветовала не использовать для мытья волос некачественные шампуни. В отличие от хороших средств, там может быть меньше натуральных ингредиентов и больше сульфатов. Последние представляют собой поверхностно-активные вещества, очищающие от сала волосы и кожу головы. В результате человек рискует заработать перхоть и другие проблемы.

