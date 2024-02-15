15 февраля, 19:14Общество
Парикмахер назвала самые модные стрижки 2024 года
Фото: 123RF/okskukuruza
В 2024 году в тренде остаются стрижки слоями, пикси и боб. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.
"В тренде однозначно держатся и не сдают позиции градуированные стрижки, стрижки в слоях, например шегги и маллет. Точно так же из моды не уходят все виды боба", – отметила эксперт.
В свою очередь, прямой срез и ровные волосы одной длины, по словам стилиста, уже вышли из моды.
Ранее трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова посоветовала не использовать для мытья волос некачественные шампуни. В отличие от хороших средств, там может быть меньше натуральных ингредиентов и больше сульфатов. Последние представляют собой поверхностно-активные вещества, очищающие от сала волосы и кожу головы. В результате человек рискует заработать перхоть и другие проблемы.
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