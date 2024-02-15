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15 февраля, 19:14

Общество

Парикмахер назвала самые модные стрижки 2024 года

Фото: 123RF/okskukuruza

В 2024 году в тренде остаются стрижки слоями, пикси и боб. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

"В тренде однозначно держатся и не сдают позиции градуированные стрижки, стрижки в слоях, например шегги и маллет. Точно так же из моды не уходят все виды боба", – отметила эксперт.

Кроме того, в тренде пикси – очень короткие женские стрижки. Лидером здесь до сих пор являются варианты с несведенными зонами. То есть это когда очень короткий, можно сказать выбритый, затылок и виски идут вместе с достаточно длинной макушкой.
Лилия Левина
парикмахер, стилист

В свою очередь, прямой срез и ровные волосы одной длины, по словам стилиста, уже вышли из моды.

Ранее трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова посоветовала не использовать для мытья волос некачественные шампуни. В отличие от хороших средств, там может быть меньше натуральных ингредиентов и больше сульфатов. Последние представляют собой поверхностно-активные вещества, очищающие от сала волосы и кожу головы. В результате человек рискует заработать перхоть и другие проблемы.

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