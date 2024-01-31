Трихолог рассказала, к чему могут привести некачественные шампуни для волос

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Использование некачественного шампуня может привести к перхоти, зуду и выпадению волос. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

"Профессиональные шампуни и средства для волос из массмаркета имеют примерно одинаковый состав. Но в качественном шампуне воды порядка 60%, а все остальное – полезные натуральные компоненты, которые деликатно очищают, питают кожу головы и волосы", – отметила она.

По словам специалиста, дешевые шампуни на 80% состоят из воды. Как считает эксперт, стоимость качественного шампуня должна составлять не менее 500 рублей за 200–300 миллилитров. Как она подчеркнула, иногда от последствий применения плохого шампуня не спасет и переход на более дорогие бренды.

При кожном заболевании трихолог посоветовала использовать лечебные шампуни, которые можно приобрести в аптеках.

"Но сначала лучше обратиться к дерматологу или трихологу. Специалист назначит курсовое лечение, а потом подберет повседневный шампунь, который подойдет вашему типу кожи", – добавила она.

До этого главврач Центра дерматологии Екатерина Мокина сообщила, что медики советуют мыть голову только шампунем, а не мылом или гелем для душа, поскольку кожа на разных частях тела различается. Эксперт отметила, что не играет роли, из какого ценового сегмента использовать шампуни.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева объяснила, чем грозит мытье головы раз в месяц. Она считает, что это может привести к гнойничковым поражениям кожи и выпадению волос. Врач порекомендовала мыть голову, исходя из индивидуальных потребностей.

Эксперты рассказали, как выбрать шампунь