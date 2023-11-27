Дерматолог объяснила, почему голову нужно мыть только шампунем

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Медики советуют мыть голову только шампунем, а не мылом или гелем для душа, поскольку кожа на разных частях тела различается. Об этом заявила главврач Центра дерматологии Екатерина Мокина, сообщает Pravda.ru.

По ее словам, производители средств по уходу за кожей учитывают, для чего их продукция будет применяться. Дерматолог рекомендует для кожи головы использовать только шампуни, потому что на теле кожа другая, для нее как раз и разработаны мыло и гели для душа. Мокина добавила, что для страдающих кожными заболеваниями людей есть даже аптечные продукты с названием "масла для душа", которые используются для сухой и чувствительной кожи.

Эксперт отметила, что не играет роли, из какого ценового сегмента использовать шампуни. Она добавила, большинство ее пациентов пользуются недорогими средствами, которые им подходят. Высокая цена шампуня не всегда оправданна, все индивидуально, заключила врач.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева объяснила, чем грозит мытье головы раз в месяц. Она считает, что это может привести к гнойничковым поражениям кожи и выпадению волос.

Врач порекомендовала мыть голову, исходя из индивидуальных потребностей.

Эксперты рассказали, как выбрать шампунь