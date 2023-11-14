Трихолог объяснила, чем опасно мытье головы раз в месяц

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Мытье головы один раз в месяц может привести к гнойничковым поражениям кожи и выпадению волос. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Ранее в социальной сети TikTok завирусился новый тренд: пользователи моют голову не чаще одного раза в месяц. По мнению приверженцев новой моды, это укрепляет не только волосы, но и кожу головы.

Однако такие эксперименты не про стимуляцию роста волос и не про улучшение их качества, уверена врач.

"Мытье головы – вопрос гигиены. Это то же самое, что не мыть тело, руки", – подчеркнула она.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог, трихолог Как только у нас начинают скапливаться излишки себума, выделений потовых желез, то появляется питательная среда для патогенных бактерий. Это может привести к воспалительным заболеваниям: могут быть гнойничковые поражения, которые потом, возможно, придется лечить при помощи антибиотиков, также может начаться выпадение волос.

По словам специалиста, эксперименты с редким мытьем головы категорически нельзя проводить тем, у кого диагностирован себорейный дерматит, имеется зуд или фолликулит.

"В таких случаях особенно важно качественно очищать кожу головы, иначе это приведет к обострению", – сказала Нагайцева.

Врач порекомендовала мыть голову, исходя из индивидуальных потребностей.

"Кому-то достаточно раз в неделю, например при сухом типе кожи головы, кому-то (при жирном типе) – каждый день", – заключила трихолог.

Ранее Нагайцева заявила, что людям с атопическим или себорейным дерматитом осенью и зимой необходимо использовать больше увлажняющих средств в уходе за волосами. Также в этот период, по словам эксперта, у людей могут случаться обострения заболеваний в виде зуда и перхоти, поэтому могут потребоваться пилинги, антисеборейные шампуни и лосьоны.