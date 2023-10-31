Трихолог дала советы по правильному уходу за волосами осенью и зимой

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Людям, у которых есть атопический или себорейный дерматит, осенью и зимой стоит использовать больше увлажняющих средств в уходе за волосами. Об этом рассказала трихолог Юлия Нагайцева, сообщает News.ru.

По ее словам, у тех, у кого кожа головы в порядке, могут пользоваться привычными средствами. А людям с сухой кожей, чтобы избежать появления перхоти, она рекомендовала использовать специальные шампуни и увлажняющие лосьоны.

Также она советует дома включать увлажнитель воздуха, потому что это хорошая профилактика, в том числе для увлажнения слизистых оболочек организма.

Нагайцева отметила, что у людей с себорейным дерматитом осенью и зимой часто случаются обострения в виде зуда и перхоти. В таком случае требуется дополнительный уход в виде пилингов, антисеборейных лосьонов и шампуней.

"Когда обострение уходит, до весны лучше использовать пилинг раз в две недели и противовоспалительные лосьоны", – резюмировала трихолог.

Ранее Нагайцева рассказала, о каких заболеваниях предупреждает выпадение волос. С ее слов, это может быть вызвано гормональными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, диабетом и другими недугами. При нехарактерном для человека уменьшении объема волос она посоветовала обратиться к врачу.

"Доктор 24": волосы