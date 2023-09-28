Трихолог рассказала, о каких заболеваниях предупреждает выпадение волос

Фото: depositphotos/nicoletaionescu

Выпадение волос может быть вызвано гормональными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, диабетом и другими недугами. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

"Начиная от заболеваний щитовидной железы, аутоиммунных заболеваний, заканчивая поликистозом яичников, вообще все гормональные нарушения могут иметь один из симптомов – выпадение волос", – объяснила эксперт.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог, трихолог Метаболический синдром тоже начали сейчас связывать с выпадением волос: ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, застой желчи. Также выпадение волос может свидетельствовать об онкологии. Главный звоночек, что происходит что-то не то и пора обратиться к врачу, – нехарактерное для человека уменьшение объема волос.

На приеме врач проводит первичную диагностику и уже после этого назначает необходимые обследования. "Например, если женщина говорит, что она плаксивая, мерзнет, у нее тусклая и сухая кожа, выпадают волосы, к тому же еще и вегетарианка, тогда мы будем двигаться в сторону дефицита железа, витаминов группы В", – привела пример Нагайцева.

Зачастую проблема гораздо глубже, чем просто выпадение волос. Поэтому пытаться избавиться от нее путем использования только одних масок и других уходовых средств бесполезно.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог, трихолог Косметические средства сейчас многокомпонентные. Некоторые случайно попадают в тот препарат, который может решить их проблему на определенный период времени, а дальше все возвращается обратно. Это связано с тем, что причина выпадения волос не устранена.

Ранее были названы противопоказания для применения средств от выпадения волос. В частности, не стоит прибегать к таким продуктам, если еще не была найдена причина этого симптома. Кроме того, отказаться от подобных средств рекомендуется тем, кто страдает от псориаза, аллергии и обострения себорейного дерматита, чтобы не усугубить проблему.

