Трихолог перечислила противопоказания для использования средств от выпадения волос

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Средства от выпадения волос не рекомендуется использовать в том случае, если человеку еще не поставил соответствующий диагноз врач, а также при наличии аллергии, обострении себорейного дерматита или псориаза, заявила трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщает News.ru.

В вышеперечисленных случаях препараты от выпадения волос могут не решить, а только усугубить проблему, подчеркнула она.

"У многих есть индивидуальная непереносимость компонентов, возникают аллергические реакции. При обострении себорейного дерматита или псориаза если мы возьмем какой-то препарат, можно спровоцировать еще большее усиление кожного процесса, будет больше зуда, шелушения, перхоти", – объяснила Нагайцева.

По словам врача, средства от выпадения волос также не стоит использовать, если у человека есть гнойничковые и грибковые поражениях кожи. Препараты из этой категории необходимо приобретать только в том случае, если человек проконсультировался со специалистом.

В ином случае самостоятельная покупка и подбор средства от выпадения волос приведут к возникновению ошибок в уходе за ними, резюмировала Нагайцева.

Ранее Нагайцева заявляла, что шампуни против перхоти не подходят для частого использования, они предназначены как профилактическое средство, которое стоит использовать около одного раза в неделю. Такие средства эксперт рекомендовала применять, если появляются зуд и покраснения кожи головы.



"Доктор 24": выпадение волос