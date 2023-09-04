Эксперт рассказал, как долго следует использовать средства от выпадения волос

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Средства от выпадения волос следует использовать минимум четыре месяца. Это связано с циклом роста волос, сообщает News.ru со ссылкой на трихолога Юлию Нагайцеву.

Она рассказала, что фаза выпадения в среднем занимает 100–120 дней. В этой связи, продолжила эксперт, ожидать результата можно только на пятый-шестой месяц.

"Трихологи всегда расписывают терапию на полгода. Через пять-шесть месяцев пациенты приходят в клинику, чтобы посмотреть, как снизилось выпадение и какие есть изменения", – пояснила Нагайцева.

По ее словам, в случае андрогенной потери волос, где применяется миноксидил, первые результаты следует изучать не раньше чем через шесть-восемь месяцев. Нагайцева добавила, что с таким диагнозом лучше сохранить уже имеющееся количество растительности, однако у женщин часто наблюдается положительная динамика.

Ранее трихолог рассказала, что средства от выпадения волос следует не использовать в том случае, если человеку еще не поставили соответствующий диагноз. При наличии аллергии, обострения себорейного дерматита или псориаза препараты могут только усугубить проблему, отметила Нагайцева.

"Доктор 24": выпадение волос