Трихолог назвала основные причины появления секущихся волос

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Секущиеся волосы могут появиться из-за неправильного ухода, воздействия солнечных лучей и ограничений в питании. Об этом Москве 24 рассказала трихолог Екатерина Денисова.

По ее словам, спровоцировать сечение кончиков может частое воздействие красителями с высокопроцентными окислителями. "Чтобы этого избежать, нужен тщательный уход за волосами. Важно использовать специальные кондиционеры, маски, сыворотки и масла", – отметила врач.

Кроме того, к ломкости, сухости и, как следствие, секущимся кончикам приводит использование термоприборов.





Екатерина Денисова трихолог Волосы портятся, когда мы укладываем их с помощью плойки, сушим горячим воздухом. Или воздействуем на них контрастными температурами, резко переключая фен с нижних показателей на высокие.

Также сечение кончиков может появиться из-за воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому на прогулку в жаркую, безоблачную погоду нужно выходить в головном уборе, отметила Денисова.

Она также предупредила, что сечение кончиков порой возникает из-за соблюдения строгих диет. "Ограничения в питании могут приводить к дефициту белка и важных элементов, которые участвуют в плетении волосяного полотна и формировании необходимых связей, придающих крепость", – пояснила врач.

Среди других причин – различные заболевания кожи головы, влияющие на работу фолликула. Поэтому, если даже после исключения всех повреждающих факторов есть сильное сечение кончиков, важно пройти обследование у специалиста, заключила Денисова.

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