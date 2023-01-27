Трихолог предупредила об опасности домашних масок для волос

Фото: depositphotos/nicoletaionescu

Самодельные маски для волос могут привести к заболеваниям кожи головы. Об этом Москве 24 рассказала врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина.

По ее словам, в составах многих рецептов домашних масок есть агрессивные компоненты: чеснок, лук, жгучий перец и даже спирт. Они могут вызвать раздражение кожи, шелушение, перхоть, контактный дерматит и выпадение волос. Наиболее сильный негативный эффект наступает, если смесь наносят на сухую кожу или держат на голове час и более, предупредила Терешина.





Наталья Терешина врач-трихолог, дерматолог Если после нанесения маски чувствуется жжение, средство необходимо срочно смыть. В противном случае есть большой риск получить ожог кожи головы.

В целом от домашних масок не стоит ждать чудесного эффекта, отметила трихолог. "Находящиеся в них активные компоненты остаются на коже. Но чтобы повлиять на состояние и рост волос, нужно воздействовать на фолликул, который находится глубоко под ней", – объяснила Терешина.

При любых проблемах с волосами эксперт посоветовала не заниматься самолечением и обращаться к специалисту. Он подберет профессиональное средство, которое не повредит кожу головы, заключила Терешина.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева предупредила, что к выпадению волос может привести повышение температуры тела во время болезни. Это связано с тем, что организм пытается быстрее восстановиться, сохраняя микроэлементы и витамины для жизненно важных систем. При этом их расход на волосы останавливается, указала эксперт.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!