Трихолог предупредила о вероятности выпадения волос после простуды

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Простудные заболевания, в частности повышение температуры тела во время болезни, могут привести к выпадению волос. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева в эфире радио Sputnik.

Простуду же, отметила специалист, может спровоцировать выход на улицу с влажными волосами. Эксперт пояснила, что при высокой температуре организм пытается быстрее восстановиться, сохраняя микроэлементы и витамины для жизненно важных систем, при этом переставая расходовать их на волосы.

Нагайцева подчеркнула, что в это время волосы уходят в фазу покоя, которая может протекать около трех месяцев.

"Поэтому у многих обильное выпадение волос начинается спустя три месяца после перенесенного заболевания, а у кого-то чуть раньше, спустя два месяца", – добавила врач.

Трихолог уточнила, что еще одной причиной выпадения волос могут стать лекарства и витамины, которые люди принимают во время простуды. По ее словам, к такому эффекту могут привести некоторые лекарства. Вместе с тем эксперт указала, что большие дозировки витамина А также могут стать причиной выпадения волос.

Нагайцева рекомендовала обратиться к специалисту, если волосы выпадают в течение четырех – шести месяцев после болезни.

Ранее трихолог Татьяна Егорова рекомендовала людям с повышенной жирностью кожи головы отказаться от шапок из натуральной шерсти и синтетики. Она уточнила, что длительный контакт таких материалов с жирной кожей головы может спровоцировать различные высыпания. Вместе с тем специалист указала на негативный эффект появления на улице и без головного убора.



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