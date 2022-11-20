Трихолог рассказала секреты подбора средств для волос

На полках магазинов так много разных видов косметики для волос, что можно растеряться. Рассказываем, какие средства действительно нужны для правильного ухода и по каким критериям их необходимо подбирать.

Необходимая база

Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, одного шампуня недостаточно, рассказала Москве 24 врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина. "Он удаляет кожное сало, внешние загрязнения и остатки укладочного средства. Однако делает это с помощью агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ)", – отметила она.

Нивелировать их воздействие и сгладить кутикулу волос помогает кондиционер, его важно использовать после каждого мытья головы. Волосы надо аккуратно отжать и распределить средство по всей длине, отходя от корней на два-три сантиметра. Время воздействия каждого продукта индивидуально и указано на упаковке. Когда оно закончится, необходимо тщательно смыть средство с волос.

В отличие от шампуня, который выбирают по типу кожи головы, кондиционер должен соответствовать состоянию стержней волос.





Наталья Терешина врач-трихолог, дерматолог Если волосы жирные, лучше взять увлажняющее средство. Оно будет защищать, но не утяжелять их. Для сухих и ломких волос больше подойдут питательные кондиционеры. Они активнее проникают вглубь стержня и восстанавливают его.

Трихолог не рекомендует пользоваться шампунями типа "2 в 1". В них есть кондиционирующие вещества, из-за которых ПАВ сложно смыть. В особенности рекомендация касается людей с жирной кожей, дерматитом или гипергидрозом (нарушение системы потоотделения) на голове, предупредила Терешина.

Интенсивный уход

Один-два раза в неделю вместо кондиционера можно использовать маску для волос. Она глубже проникает в стержень и интенсивнее его восстанавливает. "Часто пользоваться масками не стоит. От этого волосы могут быстрее приобретать грязный вид и становиться непослушными”, – отметила трихолог.

Как и кондиционеры, маски выбирают исходя из состояния стержня. Пользоваться ими необходимо строго по инструкции, посоветовала Терешина.





Наталья Терешина врач-трихолог, дерматолог Посмотрите, можно ли наносить маску на корни, сколько держать ее на волосах и надо ли при этом надевать на голову шапочку. У каждого продукта свои особенности применения, их важно соблюдать.

Еще один важный элемент в уходе за волосами – сыворотки. У этих средств высокая концентрация активных ингредиентов. Они восстанавливают и питают волосы, делают их гладкими и послушными, защищают стержни и уменьшают пушистость.

Сыворотку наносят уже после удаления кондиционера или маски, рассказала трихолог. Средство растирают между ладонями, наносят по всей длине на влажные волосы и уже не смывают. Проводить такую процедуру можно после каждого мытья.

Дополнительная защита

Тем, кто делает прическу с помощью фена, плойки или утюжка, важно пользоваться средством для защиты волос от высоких температур. Наносить его надо перед началом укладки.

При использовании термоинструментов происходит химическое разрушение волос. Термозащитная косметика покрывает их тонкой пленкой, минимизируя последствия, объяснила трихолог.





Наталья Терешина врач-трихолог, дерматолог Для тонких волос больше подойдет продукт в виде спрея. Благодаря легкой текстуре он не утяжелит пряди и поможет дольше сохранить укладку. Для нормальных волос можно использовать крем. Масляные варианты идеальны для сухих и вьющихся локонов.

При этом стоит помнить, что никакое средство не сможет полностью защитить волосы от повреждения термоинструментами. Поэтому важно следить, чтобы воздействующая на волосы температура не была слишком высокой, добавила Терешина.

