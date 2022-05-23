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Эксперт рассказала, как спасти волосы после COVID-19

Выпадают клочьями: как не потерять волосы после ковида
общество

Часто после перенесенной коронавирусной инфекции люди начинают стремительно терять волосы. Рассказываем, почему это происходит и когда нужно обращаться к врачу.

Фото: depositphotos/nicoletaionescu

Коварный вирус

Спровоцировать выпадение волос может любая вирусная инфекция, но люди, перенесшие ковид, сталкиваются с патологией особенно часто. "Некоторые пациенты рассказывают, как во время мытья волос или расчесывания у них выпадали целые пряди. В основном все они болели COVID-19 в тяжелой форме. Однако бывали случаи, когда патологическое выпадение начиналось и после бессимптомного течения", – рассказала Москве 24 врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова.

По ее словам, причин для этого много. Во-первых, фолликулы чутко реагируют на повышение температуры тела выше 38 градусов (а заболевание часто сопровождается лихорадкой, продолжающейся несколько дней). Во-вторых, волосяные фолликулы очень густо оплетены сеточкой микрокапилляров, через которые корни получают питательные вещества. Поэтому здоровье волос сильно зависит от кровоснабжения кожи головы.

У переболевших ковидом часто возникает склонность к тромбообразованию и нарушается кровообращение. Это мгновенно сказывается на состоянии волос. Они не получают достаточного питания и в результате истончаются, становятся более сухими и ломкими.
Ольга Малахова
врач-дерматовенеролог, трихолог

Проблемы с местным кровообращением отчасти могут быть связаны и с психоэмоциональным стрессом, который испытывает заболевший: кортизол и адреналин вызывают спазм сосудов кожи головы. У женщин, кроме этого, на фоне стресса поднимается уровень пролактина, а это приводит к дисфункции сальных желез.

Кроме того, коронавирус способен поражать особые рецепторы – ACE-2, которые влияют на способность клеток фолликула делиться. Если же деления не происходит, волос не может продолжать свой жизненный цикл.

Своими силами

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В среднем выпадение волос начинается через два-три месяца после начала заболевания. В неосложненных случаях оно может продолжаться около двух месяцев.

"Понять, что проблема есть, поможет простой тест: потяните волосы, каждый раз собирая в руку небольшие пряди. Если после каждого натяжения в руках остается более пяти волосков, пора что-то делать", – говорит Малахова.

Трихолог советует начать с коррекции питания. Важно сделать акцент на белковой пище и увеличить в рационе количество продуктов, содержащих жирные кислоты Омега-3.

Можно приобрести лосьоны против выпадения, но избегать разогревающих и стимулирующих кровоток препаратов – они могут, наоборот, усугубить процесс. Ищите в составе лосьонов пантенол, гидролизованный протеин, ниацинамид, аллантоин, биотин, экстракты плаценты.
Ольга Малахова
врач-дерматовенеролог, трихолог

Также важно хорошо высыпаться, при этом в комнате должно быть абсолютно темно. Темнота – обязательное условие выработки в организме мелатонина, а нехватка этого гормона также может приводить к выпадению волос.

Когда пора к врачу?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Если выпадение продолжается дольше шести-восьми недель, необходимо обратиться к специалисту. "Врач проведет трихоскопию и предложит сдать анализы крови: клинический и биохимический (глюкоза, общий белок, АЛТ, АСТ, общий холестерин, триглицериды, креатинин, мочевина). А уже после назначит план лечения", – пояснила Малахова.

Врач подчеркнула, что также могут понадобиться анализы крови на гомоцистеин, ферритин и 25-ОН. Последний покажет уровень витамина D в крови, ведь он не только отвечает за иммунитет, но и участвует в регуляции цикла роста волос. И если у человека изначально был дефицит витамина, то после заболевания он мог стать критичным, потому как вирусные агенты подавляют рецепторы к его усвоению.

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Трошина Любовь

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