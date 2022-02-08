Синдром хронической усталости увеличивает риск заболевания COVID-19 – врач

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Виктор Лунев рассказал Москве 24, что у людей с синдромом хронической усталости возрастает риск заражения коронавирусом.

По словам специалиста, стресс и перенапряжение нервной системы, которые наблюдаются у этой группы лиц, ослабляют иммунную систему. "Из-за этого люди с синдромом хронической усталости обладают повышенным риском заболеваемости коронавирусной инфекцией в том числе", – рассказал он в интервью программе "Доктор 24".

Вместе с тем врач обращает внимание, что синдром хронической усталости могут вызывать сами вирусные заболевания, что и наблюдается на примере постковида. Однако есть и другие провоцирующие факторы.





Виктор Лунев ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Неправильный график, отсутствие гигиены сна, постоянное перенапряжение, стрессы и отсутствие полноценного нормального отдыха также могут привести к хронической усталости.

Из-за постоянного стресса ослабляется не только иммунитет, но и страдает сердечно-сосудистая система, уточнил врач. В дальнейшем перенапряжение может привести к артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, предупреждает Лунев.

Распознать синдром хронической усталости не так уж сложно, считает специалист. Как правило, в этом случае утомляемость наблюдается в течение длительного времени, пояснил он.





Виктор Лунев ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Если человек очень долгое время даже после хорошего полноценного отдыха не чувствует себя бодрым и данное состояние длится больше шести месяцев, то в таком случае мы можем говорить о синдроме хронической усталости.

У человека может наблюдаться повышение температуры до 37,5–38 градусов, боли в мышцах, суставах и головные боли, продолжает Лунев. В этом случае эксперт советует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

"Мы постараемся уменьшить количество нагрузок как физических, так и психологических и нормализуем режим труда и отдыха. Терапия будет включать в себя прием поливитаминов, магния. Но все это должно основываться на результатах анализов, а также на рекомендациях врача", – заключил он.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что чрезмерное употребление кофе может вызвать упадок сил. Кроме того, спровоцировать усталость может еда с большим количеством сахара и обезжиренные продукты, добавила специалист.

