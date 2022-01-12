Врач предупредила об опасных последствиях недостатка магния

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что повышение артериального давления, раздражительность, бессонница и плохое состояние зубов могут говорить о недостатке магния в организме.

По словам специалиста, из-за дефицита этого элемента сосуды становятся жесткими и постоянно находятся в напряженном состоянии. "Если сосуды не могут расслабиться, они не пропускают достаточное количество крови и давление будет повышаться", – объясняет врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Из-за недостатка магния у человека может быть бессонница, потому что все тело в напряжении и заснуть невозможно. Часто бывает, что человек вздрагивает и тут же просыпается. Может быть и синдром беспокойных ног.

Невозможность сосредоточиться, постоянное перескакивание мыслей, раздражительность, беспокойство тоже могут свидетельствовать о недостатке магния, говорит эксперт. Кроме того, иногда наблюдается тахикардия, добавляет специалист.

По словам Соломатиной, нехватка магния в организме влияет и на состояние зубов. "Костная ткань начинает страдать, и разрушаются зубы. А там, где разрушение зубов, идет кариес, потому что истончение минеральной плотности, и ясно, что бактериальная среда быстрее проникает и разъедает наши зубы", – указала она.

Дефицит магния может влиять и на состояние кожи, волос и ногтей, говорит эксперт. "Ногти начинают ломаться, крошиться. Внешний вид ухудшается, волосы становятся хуже, кожа начинает провисать", – предупреждает Соломатина.

В почках могут появляться камни, а в сосудах – атеросклеротические бляшки, которые приводят к дальнейшему тромбообразованию, инсультам и инфарктам, продолжает врач. Кроме этого, без магния начинает повышаться уровень глюкозы в крови, что может в дальнейшем привести к сахарному диабету, подчеркнула диетолог.

Соломатина отмечает, что на сегодняшний день все больше людей испытывают недостаток магния из-за неправильного питания. Поэтому она советует есть зеленые овощи, орехи, семечки, шоколад и пить какао без молока.





Елена Соломатина врач-диетолог Важно выбирать именно темный шоколад, там и полифенолы содержатся, которые полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В нем достаточно много магния, вот почему нам хочется при стрессе съесть шоколад. Но предпочтение нужно отдать именно темному, поскольку чем больше бобов, тем больше магния.

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