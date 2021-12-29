Назван витамин, предотвращающий рак кишечника

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Онколог Иван Карасев рассказал, какой витамин защищает организм от рака кишечника. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперт уточнил, что на сегодняшний день данное заболевание стали чаще диагностировать у пациентов моложе 50 лет. Американские ученые из Института раковых исследований Дана-Фарбер выяснили, что из-за частого употребления рафинированной еды в последнее время у людей увеличивается дефицит витамина D.
Отмечается, что женщины, которые употребляют достаточное количество продуктов с витамином D, обладают меньшим риском заболеть раком кишечника до 50 лет, чем те, кто его получает меньше.
Также риск появления полипов у людей без недостатка витамина D в два раза ниже.
"По непонятной пока причине профилактический эффект получаемого с продуктами витамина Д был значительно более выраженным, чем от добавок витамина D", – отметил Карасев.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что употребление кефира и цельнозлакового хлеба поможет защититься от рака кишечника. По словам эксперта, это опасное заболевание может возникнуть из-за употребления чересчур химически обработанных продуктов, фастфуда и колбас.
"Доктор 24": продукты для профилактики рака кишечника
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