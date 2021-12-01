Ученые рассказали, какие продукты способны снизить риск рака у курильщиков

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Продукты, содержащие флавоноиды, помогают снизить риск возникновения рака у курильщиков, заявили датские ученые. Об этом сообщает News.ru.

В результате исследования, которое длилось 23 года, выяснилось, что цитрусовые продукты, черника, яблоки и зеленый чай оказали защитный эффект на курильщиков в возрасте от 52 до 60 лет.

При этом ученые подчеркнули, что флавоноиды лишь смягчают влияние никотина на организм.

Ранее ученые выяснили, кто больше подвержен раку простаты. Это заболевание на поздней стадии у вдовцов диагностируют чаще, чем у женатых мужчин.

К такому выводу пришли специалисты Национального научно-исследовательского института в Канаде.

