Ученые нашли способ продлить жизнь пациентам с раком мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Американские ученые из Северо-Западного университета выявили биомаркер, указывающий, каким пациентам с глиобластомой поможет иммунотерапия. Об этом специалисты сообщили в статье журнала Nature Cancer.
По словам ученых, благодаря иммунотерапии пациентам получится продлить жизнь на 20–30%. Но для лечения сначала необходимо научиться определять людей с таким диагнозом и при этом тех, кто будет восприимчив к данному виду лечения.
Уточняется, что при такой терапии препараты воздействуют на белок PD1, который есть в Т-клетках, и помогают контролировать иммунные реакции организма, позволяя раковым опухолям расти. Если этот белок заблокировать, иммунная система "слетает с тормозов", тогда способность Т-клеток бороться с раковыми клетками достаточно повышается.
До этого считалось, что иммунотерапия не приносит пользы при таком диагнозе, так как исследования не показывали увеличения выживаемости у группы, получавшей иммунотерапию, по сравнению с другими. Но некоторые люди все же давали устойчивый ответ на лечение.
После этого специалисты решили выяснить, в чем состоит отличие этих пациентов от остальной группы. Так, стало известно, что в их организме повышена кoнцентрация фoсфoрилирoванного белка ERK, который играет значимую роль в прoлиферации ракoвых клеток. Чем выше было содержание ERK у пациента, тем выше были его шансы на продление жизни.
Ранее ученые выяснили, кто больше подвержен раку простаты. Это заболевание на поздней стадии у вдовцов диагностируют чаще, чем у женатых мужчин. К такому выводу пришли специалисты Национального научно-исследовательского института в Канаде.
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