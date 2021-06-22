Эксперты назвали симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Фото: depositphotos/fizkes
Специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. Об этом сообщает издание Express.
В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.
"К счастью, большинство симптомов обычно оказываются вызваны менее серьезными заболеваниями. Тем не менее нельзя игнорировать любой из признаков рака", – отмечается в материале.
При этом врачи сходятся во мнении, что для лечения онкологических заболеваний критически важна ранняя диагностика.
Часть перечисленных симптомов не указывает на конкретный пораженный орган, а сигнализирует об образованиях в организме. Другие же конкретизируют диагностику и позволяют выявить рак определенной части тела.
По данным исследователей, для мужчин наиболее характерно развитие рака простаты, легких или кишечника, а у женщин – молочных желез и кишечника. Для детей частыми видами рака являются лейкемия, лимфома и опухоли мозга.
Согласно исследованиям ученых, рак легких на ранних стадиях протекает бессимптомно. При этом именно данная форма онкологии занимает первое место по смертности среди заболевших.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: