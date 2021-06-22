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Общество

18:46

Эксперты назвали симптомы рака, которые нельзя игнорировать

медицина общество

Фото: depositphotos/fizkes

Специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. Об этом сообщает издание Express.

В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.

"К счастью, большинство симптомов обычно оказываются вызваны менее серьезными заболеваниями. Тем не менее нельзя игнорировать любой из признаков рака", – отмечается в материале.

При этом врачи сходятся во мнении, что для лечения онкологических заболеваний критически важна ранняя диагностика.

Часть перечисленных симптомов не указывает на конкретный пораженный орган, а сигнализирует об образованиях в организме. Другие же конкретизируют диагностику и позволяют выявить рак определенной части тела.

По данным исследователей, для мужчин наиболее характерно развитие рака простаты, легких или кишечника, а у женщин – молочных желез и кишечника. Для детей частыми видами рака являются лейкемия, лимфома и опухоли мозга.

Согласно исследованиям ученых, рак легких на ранних стадиях протекает бессимптомно. При этом именно данная форма онкологии занимает первое место по смертности среди заболевших.

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