Врач рассказал, как вернуться к жизни и работе после рака

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Главный внештатный специалист-гематолог, заместитель главного врача по гематологии Московского городского гематологического центра ГБУЗ "ГКБ имени С. П. Боткина", доктор медицинских наук, профессор Вадим Птушкин заявил, что в лечении онкогематологии в последнее время произошел прорыв. Теперь специалисты могут применять менее токсичные формы лечения, что позволяет пациентам жить дальше. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Можно с уверенностью сказать, что таргетная терапия – это будущее онкологии и онкогематологиии", – отметил Птушкин.

Уточняется, что таргетные препараты можно принимать на длительной основе при хронических лимфолейкозах.

Президент Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество онкогематологии "СОДЕЙСТВИЕ" Лилия Матвеева подчеркнула важность своевременной диагностики заболевания и терапии. По ее словам, пациентам необходимо обеспечивать эффективное лечение именно тогда, когда оно может дать максимально положительный ответ.

"Поэтому необходимо, чтобы инновационная таргетная терапия, которая кардинально меняет прогноз заболевания, назначалась своевременно согласно клиническим рекомендациям", – добавила Матвеева.

При этом стоит понимать, что даже после излечения проблемы пациентов не заканчиваются. По данным ВЦИОМ, 43 процента опрошенных отметили, что терапия является большим финансовым бременем, 39 и 36 процентов человек пожаловались на нехватку врачей и лекарств. Порядка 27 процентов респондентов заявили о психологической усталости, 23 процента – отметили общее ухудшение здоровья после лечения. Только 26 процентов признались, что после болезни с высокой долей вероятности не смогут продолжать трудиться.

"Лечение рака крови – дело долгое, порой оно растягивается на 2, 3 и даже 5 лет. Кроме того, оно очень тяжелое. И если люди с другими видами рака могут в перерывах между химиями продолжать работать, то люди с онкогематологией – нет", – рассказала директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова.

Кроме того, людям с данными заболеваниями часто нужен уход. После длительного восстановления многие испытывают материальные, физические или психологические проблемы. Не все способны побороть страх перед возможным рецидивом. Проблема усугубляется еще и тем, что каждый десятый работодатель отказал бы человеку в приеме на работу, зная о том, что у него рак.

"Надо готовить работодателя к таким моментам, ведь любой человек может заболеть раком, в том числе и молодой, и прежде абсолютно здоровый. Люди с таким диагнозом хотят и могут быть полезны обществу", – поделилась Юлия Московская, перенесшая рак крови.

Анастасия Кафланова добавила, что фонд намерен бороться со страхом у самих пациентов, а также менять позицию работодателей. В частности, Фонд борьбы с лейкемией запускает программу по социальной реабилитации и поддержке людей после онкогематологических заболеваний.

"Одна из задач проекта – поддержать и приободрить наших подопечных, дать им возможность снова поверить в себя, вторая же задача – в том, чтобы снять стигму с онкологии. Раком нельзя заразиться и бояться его не следует, ведь в XXI веке, скорее всего, с ним столкнется большинство. Возможно, в будущем это будет уже просто хроническое заболевание, которое станет возможно контролировать с помощью приема лекарств", – объяснила Кафланова.

Ранее главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Майорова поддержала идею доктора Александра Румянцева о расширении списка бесплатных анализов по ОМС.

Врач пояснила, что при сдаче анализов зачастую выявляются нарушения функции щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. По ее словам, чаще всего донорам необходимо динамическое наблюдение за своим здоровьем.