Глава Центра крови поддержала идею Румянцева о расширении бесплатных анализов по ОМС

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Главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Майорова поддержала идею доктора Александра Румянцева о расширении списка бесплатных анализов по ОМС.



"Дополнительные анализы будут полезны не только для тех, кто регулярно сдает кровь как донор, но и населению в целом. Сегодня по ОМС обычно назначают только общий анализ крови, анализ на сахар и биохимическое исследование. Однако анализов крови гораздо больше, и они могут помочь выявить проблему и своевременно обратиться к специалисту", – отметила Майорова.

Врач пояснила, что при сдачи анализов зачастую выявляются нарушения функции щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. По ее словам, чаще всего донорам необходимо динамическое наблюдение за своим здоровьем.

Ежегодно Служба крови департамента здравоохранения Москвы заготавливает около 160 тысяч литров крови. Ежедневно медицинские учреждения получают около 200 литров компонентов донорской крови.

Ранее главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, президент Центра имени Рогачева Александр Румянцев выразил мнение, что донорство должно быть безвозмездным. При этом, по его словам, необходимо расширить спектр бесплатных анализов, чтобы повысить общий уровень здоровья населения.

Румянцев назвал оплату донорства одной из его проблем. По его словам, если все будут сдавать кровь за деньги, то стоимость препаратов крови резко возрастет. В связи с этим он призывает граждан становиться донорами безвозмездно. В качестве примера он привел работу Центра имени Рогачева, куда ежегодно сдавать кровь приходят 10 тысяч человек, не ожидая при этом ничего взамен.