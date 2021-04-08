В России создадут федеральный регистр доноров костного мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Михаил Мишустин объявил о планах создания в России федерального регистра доноров костного мозга. Об этом сообщает ТАСС.

"В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных, причем не только в собственном регионе, но и по всей стране", – сказал премьер-министр на заседании правительства.

По словам Мишустина, расходы добровольцев на дорогу до места трансплантации и обратно лягут на государство, они будут оплачиваться за счет бюджета в порядке, который установит кабмин. Премьер добавил, что поправки в законодательство о трансплантации органов правительство рассмотрит в четверг, 8 апреля.

"Люди, которые помогают спасать жизни, заслуживают самого большого уважения: они приходят на помощь, когда особенно нужны, дают надежду на выздоровление тяжелобольным пациентам. Важно, чтобы и их здоровью ничто не угрожало. Донорам нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящей операции", – подчеркнул Мишустин.

Так, за донорами планируется закрепить право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию, уточнил премьер-министр.

"Такие решения помогут большему числу людей, которые нуждаются в трансплантации, получить необходимую медицинскую помощь. Это в первую очередь дети, которым пересадка костного мозга часто позволяет навсегда забыть о страшной болезни", – отметил он.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Приобрести можно будет только те препараты, которые зарегистрированы для использования в стране. Закупку лекарств будут производить представители федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.