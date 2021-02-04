Врач рассказал о крошечных рисках для здоровья донора костного мозга

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Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Алексей Масчан заявил, что меньше 0,01% доноров костного мозга сталкиваются с проблемами со здоровьем в связи с процедурой.

"Самый главный миф, который надо развенчать, – это то, что донорство костного мозга сколько-нибудь опасно для здоровья потенциального донора. Да, существуют несколько десятков доноров из сотен тысяч, сдавших донорский костный мозг, которые пострадали. Но этот процент очень и очень маленький. Это меньше 0,01%", – сказал Масчан.

Ранее директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил, что почти 40% россиян в возрасте от 35 до 44 лет готовы стать донорами костного мозга. При этом около 51% граждан признались, что не готовы к такой процедуре и 10% респондентов затруднились с ответом.

В сентябре прошлого года сообщалось, что почти 400 операций по пересадке органов и тканей провели врачи Боткинской больницы с лета 2018 года. По словам хирурга Алексея Шабунина, пациентам заметно облегчает жизнь то, что все необходимые специалисты есть в одном месте.