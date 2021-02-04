Врач рассказал о крошечных рисках для здоровья донора костного мозга

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Алексей Масчан заявил, что меньше 0,01% доноров костного мозга сталкиваются с проблемами со здоровьем в связи с процедурой.
"Самый главный миф, который надо развенчать, – это то, что донорство костного мозга сколько-нибудь опасно для здоровья потенциального донора. Да, существуют несколько десятков доноров из сотен тысяч, сдавших донорский костный мозг, которые пострадали. Но этот процент очень и очень маленький. Это меньше 0,01%", – сказал Масчан.
Ранее директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил, что почти 40% россиян в возрасте от 35 до 44 лет готовы стать донорами костного мозга. При этом около 51% граждан признались, что не готовы к такой процедуре и 10% респондентов затруднились с ответом.
В сентябре прошлого года сообщалось, что почти 400 операций по пересадке органов и тканей провели врачи Боткинской больницы с лета 2018 года. По словам хирурга Алексея Шабунина, пациентам заметно облегчает жизнь то, что все необходимые специалисты есть в одном месте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: