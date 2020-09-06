Почти 400 операций по пересадке органов провели в Боткинской больнице за 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 400 операций по пересадке органов и тканей провели врачи Боткинской больницы с лета 2018 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Офтальмологи выполнили 202 операции по пересадке роговицы, гематологи – 40 операций по трансплантации костного мозга, а хирурги – 103 операции по пересадке почки и 49 – печени.

Главный врач Боткинской больницы и главный хирург столицы Алексей Шабунин напомнил, что в больнице оказывается всесторонняя помощь пациентам с терминальной стадией почечной и печеночной недостаточности.

"У нас эти пациенты проходят обследования, здесь же проводятся необходимые операции перед трансплантацией. Если по каким-то причинам трансплантация не показана, то проводятся необходимые вмешательства по другим профилям или продолжается гемодиализ", – заявил он.

По словам медика, пациентам заметно облегчает жизнь то, что все необходимые специалисты есть в одном месте.

"Наше преимущество еще в том, что мы можем привлекать для лечения пациентов различных специалистов, так как Боткинская больница является крупнейшим многопрофильным стационаром города", – добавил Шабунин.

На территории Государственной клинической больницы имени Боткина построят стационарный корпус скорой помощи площадью 16 тысяч квадратных метров. На крыше здания, которое будет расположено рядом с выездом на улицу Поликарпова, обустроят вертолетную площадку.

На первом этаже здания обустроят помещение для приема больных, зону ожидания, гардероб, ресепшен. Вход будет расположен на уровне земли, чтобы кареты скорой помощи легко заезжали в отапливаемый тамбур.

На втором этаже оборудуют помещения для больных с более тяжелым состоянием. На верхних этажах разместят о диагностики, операционные кабинеты, лаборатории, бытовые, технические и административные помещения.