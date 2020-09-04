У Боткинской больницы появится новый корпус скорой помощи

08:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории Государственной клинической больницы имени Боткина построят стационарный корпус скорой помощи площадью 16 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На крыше здания, которое будет расположено рядом с выездом на улицу Поликарпова, обустроят вертолетную площадку.
"В корпусе будет много естественного света, так как в проекте предусмотрено витражное остекление. Фасад украсят белыми пилонами, облицованными керамическими плитами под натуральный камень", – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов
На первом этаже здания обустроят помещение для приема больных, зону ожидания, гардероб, ресепшен. Вход будет расположен на уровне земли, чтобы кареты скорой помощи легко заезжали в отапливаемый тамбур.
На втором этаже оборудуют помещения для больных с более тяжелым состоянием. На верхних этажах разместят о диагностики, операционные кабинеты, лаборатории, бытовые, технические и административные помещения.
Уточняется, что в новом корпусе в течение первых суток после госпитализации можно будет получить весь комплекс экстренной помощи.
Ранее сообщалось, что на территории городской клинической больницы № 15 имени Филатова началось строительство корпуса для оказания экстренной медицинской помощи. В нем оборудуют отделение диагностики, процедурные, лаборатории, реанимацию и операционные.
Кабинеты будут оснащены современным диагностическим оборудованием. Корпус будет соединен с другими зданиями больницы крытым переходом.
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