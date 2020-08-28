В Савеловском районе построят детскую поликлинику

18:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детская поликлиника появится в Савеловском районе по адресу: улица Вятская, владения 37–39, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Строительство планируют начать уже в этом году. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Как рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, здание будет введено в эксплуатацию в 2022 году.
Помещения в четырехэтажном здании будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан.
В поликлинике предусмотрены зона дежурного врача, фильтр-бокс, отделение платных медицинских услуг, зоны лучевой и функциональной диагностики и другие.
В ближайшие три года в Москве планируют построить 39 медицинских объектов, в том числе более 20 амбулаторно-поликлинических учреждений.
Ранее сообщалось, что в районе Бирюлево Восточное построят детскую поликлинику с травматологическим отделением на 320 посещений в смену. В комплексе предусмотрены педиатрическое, лабораторное, кабинеты здорового ребенка, кабинеты лучевой и функциональной диагностики.
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