Детскую поликлинику с травмпунктом построят в Восточном Бирюлеве

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В районе Бирюлево Восточное построят детскую поликлинику с травматологическим отделением на 320 посещений в смену, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Поликлиника площадью около девяти тысяч квадратных метров расположится на улице Лебедянской, владении 23. В комплексе предусмотрены педиатрическое, лабораторное, кабинеты здорового ребенка, кабинеты лучевой и функциональной диагностики.

Проект разработан архитектурным бюро МАХПИ имени академика Полянского в соответствии с дизайн-кодом для объектов здравоохранения Москвы. На фасадах комплекса разместят белые вертикальные ламели, козырек и стены входной группы окрасят в салатовый, этот же цвет используют на окнах центрального фасада.

Единое стилистическое оформление коснулось также стоек регистрации, вывесок, указателей, зон ожидания и кабинетов врачей. На одном из фасадов поликлиники разместится светящийся логотип, который будет виден издалека. Надписи "Моя поликлиника" и "Травматологический пункт" также подсветят.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве разработают новый стандарт работы администраторов поликлиник с пациентами. При разработке стандартов будут ориентироваться на работу центров "Мои документы". Планируется привлечь сотрудников центов госуслуг.