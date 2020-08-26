Детскую поликлинику с травмпунктом построят в Восточном Бирюлеве

15:30
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В районе Бирюлево Восточное построят детскую поликлинику с травматологическим отделением на 320 посещений в смену, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Поликлиника площадью около девяти тысяч квадратных метров расположится на улице Лебедянской, владении 23. В комплексе предусмотрены педиатрическое, лабораторное, кабинеты здорового ребенка, кабинеты лучевой и функциональной диагностики.
Проект разработан архитектурным бюро МАХПИ имени академика Полянского в соответствии с дизайн-кодом для объектов здравоохранения Москвы. На фасадах комплекса разместят белые вертикальные ламели, козырек и стены входной группы окрасят в салатовый, этот же цвет используют на окнах центрального фасада.
Единое стилистическое оформление коснулось также стоек регистрации, вывесок, указателей, зон ожидания и кабинетов врачей. На одном из фасадов поликлиники разместится светящийся логотип, который будет виден издалека. Надписи "Моя поликлиника" и "Травматологический пункт" также подсветят.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве разработают новый стандарт работы администраторов поликлиник с пациентами. При разработке стандартов будут ориентироваться на работу центров "Мои документы". Планируется привлечь сотрудников центов госуслуг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: