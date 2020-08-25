Новый стандарт работы администраторов поликлиник появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый стандарт работы администраторов с пациентами начнут разрабатывать для столичных поликлиник с этого года, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Недавно исполнилось 9 лет, как мы открыли в Москве первый центр госуслуг. Тогда было сложно поверить, что мы сможем справиться с бюрократией и победить очереди, и на самом деле сделать процесс получения госуглуг быстрым, удобным и комфортным. Но прошло совсем немного времени и центры стали для москвичей эталоном оказания услуг", – отметила Ракова.

Заммэра сообщила, что в таких центрах можно быстро, качественно и легко получить любую государственную услугу и консультацию по любому волнующему вопросу.

"Повышая качество услуг, мы видим, что москвичи к нему быстро привыкли. И сейчас уже хотят, чтобы такой же искренний сервис, такое же внимательное и заботливое отношение они испытывали и при посещении других бюджетных учреждений", – цитирует Ракову Агентство "Москва".

По словам заммэра, "новый стандарт – это, в первую очередь, заботливый персонал и душевная обстановка, чтобы люди знали, что о них заботятся, когда они болеют".

При разработке стандартов работы администраторов поликлиник будут ориентироваться на работу центров "Мои документы". К работе планируется привлечь сотрудников центов госуслуг. Они определят правила работы администраторов, в основе которой должна лежать готовность оказать помощь каждому пациенту при возникновении любых вопросов.

Ранее сообщалось, что 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Также планируется провести капитальную реконструкцию сетей и проложить кабельные линии высокого и низкого напряжения.

Работы пройдут в рамках реализации нового столичного стандарта поликлиник. Всего в эту программу входят 135 зданий. Их ждет комплексное обновление.