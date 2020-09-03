На территории ГКБ № 15 началось строительство корпуса для оказания экстренной медпомощи

20:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На территории городской клинической больницы № 15 имени Филатова началось строительство корпуса для оказания экстренной медицинской помощи. В нем оборудуют отделение диагностики, процедурные, лаборатории, реанимацию и операционные, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"С появлением нового корпуса увеличится доступность медицинской помощи. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2022 году", – рассказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Паламарчук.
Уточняется, что во въездном отапливаемом тамбуре смогут разместиться четыре машины скорой помощи. Из него пациенты будут попадать в зону регистрации и распределения по отделениям.
Противошоковое отделение будет оборудовано на первом этаже корпуса. В здании расположатся 8 операционных. На третьем этаже обустроят экстренный оперблок.
Кабинеты будут оснащены современным диагностическим оборудованием. Корпус будет соединен с другими зданиями больницы крытым переходом.
Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Волынской и Авиаторов в районе Солнцево в следующем году построят детско-взрослую поликлинику. Она будет состоять из педиатрического отделения, отделений для детей грудного возраста, функциональной и лучевой диагностики, а также дневного стационара.
Московские поликлиники переделывают под новый стандарт
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